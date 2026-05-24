تكنولوجيا: هواتف iPhone 18 Pro و iPhone Ultra القابلة للطي ستنهي أخيرا مشكلات ضعف الاستقبال لمستخدمي أبل وفقا لتسريبات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات الجديدة إلى أن هواتف iPhone 18 Pro و iPhone Ultra القابلة للطي القادمة ستجلب مودم C2 المتطور مع دعم شبكات 5G غير الأرضية أو ما يعرف باسم 5G NR NTN مما قد يحول الاتصال عبر الأقمار الصناعية من ميزة حصرية لحالات الطوارئ إلى ميزة يومية آلية لمعالجة ضعف التغطية الخلوية لضمان أداء مستقر بنسبة 100% وإذا كنت قد واجهت مشكلات بالاستقبال مع هاتفك في أي وقت مضى مثل معظم الأشخاص فستسعد بمعرفة أن هذه الأجهزة القادمة من أبل قد تمثل تحولا كبيرا بهذا المجال

وتقول التقارير الأخيرة إن هذه الهواتف الرائدة ستتميز بمودم C2 الجديد والمملوك لشركة أبل والذي يشاع أنه يدعم شبكات 5G NR NTN ومن المتوقع أن يتيح هذا الدمج لتشكيلة هواتف الشركة لعام 2026 العودة تلقائيا إلى تغطية الأقمار الصناعية عندما تكون الإشارات الخلوية ضعيفة مما يلغي حاجة المستخدمين إلى توجيه هواتفهم يدويا نحو قمر صناعي ورغم هذه القدرات الفائقة لن تستهلك هذه التقنية مساحة كبيرة من الذاكرة العشوائية مدمجة داخل الجهاز مما يضمن سلاسة التشغيل بجميع الأوقات

ومن خلال الاستفادة من شبكات 5G عبر الأقمار الصناعية الهدف الأساسي هو إبقاء المستخدمين على اتصال بالمناطق التي تفشل فيها الاستقبالات الخلوية التقليدية مما قد يضمن الاتصال حتى أثناء وجود الهاتف داخل الجيب أو داخل سيارة أو بالأماكن المغلقة بفضل تصميم داخلي مبتكر يتناسب مع أبعاد الهواتف التي تبلغ 160.5×75.5 مليمتر تقريبا لتقديم تجربة اتصال استثنائية تتجاوز كافة التوقعات وتلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن تقنيات اتصال متطورة وموثوقة

وإذا ثبتت صحة هذه الشائعات فإن شركة أبل تتطلع إلى تحويل ميزات الأقمار الصناعية من مجرد شبكة أمان مخصصة للمواقف التي تهدد الحياة إلى حل عملي للاستخدام اليومي المعتاد وسيتضح كل ذلك عندما تصبح هواتف iPhone 18 Pro و iPhone Ultra القابلة للطي رسمية وهو ما يقال إنه سيحدث خلال شهر سبتمبر القادم لتوفير خيارات متنوعة تناسب مختلف احتياجات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم وتحدث ثورة حقيقية في عالم الاتصالات اللاسلكية