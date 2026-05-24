تكنولوجيا: لينوفو تعيد إطلاق حاسوبها المحمول المخصص للألعاب بحجم 15 بوصة عالميا بإصدار جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت لينوفو إطلاق أحدث حاسوب محمول لها مخصص للألعاب بحجم 15 بوصة ويتوفر جهاز LOQ 15 المحدث عالميا الآن حيث يمكن تكوينه بخيار لون Surge Green المذهل ويجمع حاسوب LOQ 15 بين وحدة APU من شركة AMD مع شاشة بمعدل تحديث يبلغ 165 Hz وثلاثة خيارات لوحدات GPU للحواسيب المحمولة بقدرة 115 W وقامت لينوفو بتحديث مجموعة الحواسيب المحمولة الاقتصادية المخصصة للألعاب بهدوء بإصدار جديد وللتذكير حدثت الشركة الجهاز خلال شهر يناير خلال معرض CES 2026 ورغم وصول الحاسوب المحمول بأوروبا بوقت لاحق من ذلك الشهر إلا أنه استغرق حتى بداية شهر مايو للوصول إلى أمريكا الشمالية لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

ومع ذلك قامت لينوفو الآن بتحديث جهاز LOQ 15 عالميا وركزت الشركة هذه المرة على التعديلات البصرية للمساعدة في تمييز إصدار LOQ 15AHP11 عن إصدار LOQ 15AHP10 الحالي الذي قمنا بمراجعته منذ عام تقريبا والذي يباع حاليا بمبلغ 1099 دولارا وتحديدا يتوفر الحاسوب الآن بلون Surge Green والذي تباينه الشركة مع لوحة مفاتيح سوداء وحواف شاشة سوداء ويحيط الإصدار الجديد بمنافذه المواجهة للخلف بحواف سوداء أيضا وبخلاف ذلك يمتد اللون الجديد عبر بقية الحاسوب المحمول وإلى ماوس لاسلكي اختياري يعمل بتردد يبلغ 2.4 GHz

ويمكن تكوين حاسوب LOQ 15 الجديد بوحدة معالجة رسوميات للحواسيب المحمولة من نوع RTX 5050 أو RTX 5060 أو RTX 5070 بسعة تبلغ 8 جيجابايت من شركة إنفيديا بالإضافة إلى سعة تبلغ 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومع ذلك تأتي بطارية تبلغ قدرتها 60 Wh مع جميع إصدارات SKUs بالإضافة إلى وحدة APU من نوع Ryzen 7 250 مع 8 نوى لوحدة CPU من معمارية Zen 4 و 16 خيط معالجة تحت تصرفها لتلبية كافة احتياجات المستخدمين المحترفين بمختلف أنحاء العالم

وتستمر لينوفو في تضمين شاشة IPS يبلغ مقاسها 15.3 بوصة أيضا والتي تجمع بين دقة عرض تبلغ 1920×1200 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 165 Hz وتغطية لمساحة ألوان sRGB بنسبة 100% ولكن مع ذروة سطوع تبلغ 300 شمعة فقط لتقديم تجربة بصرية ممتازة وتبدأ الأسعار من 2269 دولارا كنديا و 1644.98 دولارا أمريكيا و 1600 جنيه إسترليني و 1589 إلى 1899 يورو داخل منطقة اليورو لتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات والتطلعات