تكنولوجيا: ترقية كاميرا هاتف iPhone 18 Pro ستكلف أبل أكثر بنسبة 50%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكلف العدسة الجديدة كليا ذات الفتحة المتغيرة بهاتفي iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max أبل أكثر بنسبة 50% مقارنة بوحدة الكاميرا المستخدمة بالطرازات الحالية وفقا لمحلل سلسلة التوريد مينغ تشي كو وكانت الفتحة المتغيرة واحدة من أكثر الشائعات المستمرة حول كاميرا هواتف الشركة بالسنوات القليلة الماضية وأشار كو لأول مرة إلى الميزة بأواخر عام 2024 ومنذ ذلك الحين تم تأكيدها من خلال تقارير متعددة ويبدو أنها دخلت مرحلة الإنتاج بوقت سابق من هذا العام لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وعلى عكس الفتحة الثابتة f 1.78 الموجودة بكل هاتف من طراز Pro بداية من إصدار 14 Pro وصولا إلى إصدار iPhone 17 Pro ستقوم الفتحة المتغيرة بضبط حجم فتحة العدسة فعليا للتحكم بكمية الضوء التي تصل إلى المستشعر مما يوفر تحكما أفضل بالتعرض ومرونة أكبر بعمق المجال وقال كو إن المكون له متوسط سعر بيع أعلى بنسبة 50% تقريبا من العدسة البلاستيكية المكونة من سبعة عناصر والتي تستخدمها أبل حاليا بالكاميرا الرئيسية لهاتف iPhone 17 Pro ورغم كل هذه الميزات المتقدمة لن يستهلك النظام مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة

ومن المقرر أن تزود شركة صني أوبتيكال شركة أبل بما يتراوح بين 40 و 50% من الطلبات وأصبحت الشركة أيضا موردا جديدا لوحدات CCM لشركة أبل حيث أنتجت بالبداية الكاميرا لجهاز MacBook Neo وجاءت شحنات جهاز MacBook Neo أفضل بكثير مما كان متوقعا حيث ضاعف كو توقعاته لعام 2026 من 5 ملايين إلى 10 ملايين وحدة وهو تعديل تصاعدي ملحوظ حيث تجاوز جهاز Mac المبتدئ التوقعات المبكرة بشكل كبير وبأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الدقة والجودة العالية لتناسب جميع المهام اليومية بكفاءة عالية

وبالنظر إلى المستقبل من المتوقع أن تنتقل وحدة الكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بهاتف عام 2028 بعيدا عن تغليف الرقائق لصالح تصميم COB المحسن حيث تتمتع شركة صني أوبتيكال بمكانة جيدة لتصبح موردا بتلك المرحلة ويمكن أن تكون وحدة COB ذات الزاوية العريضة للغاية أنحف أو أصغر مما يترك مساحة أكبر للمكونات الأخرى أو ببساطة توفر جودة صورة أفضل من نفس البصمة المادية وبعيدا عن شركة أبل يقول كو إن الشركة ضمنت طلبات مكونات لجهازين من شركة OpenAI بما في ذلك هاتف ذكي وجهاز جيب أو جهاز محمول ومن المتوقع إطلاق هاتفي iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max بالخريف جنبا إلى جنب مع أول هاتف قابل للطي