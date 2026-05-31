تكنولوجيا: شاومي تطلق سماعات رأس جديدة عالميا بأسعار معقولة وشهادة Hi Res Audio

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شاومي بهدوء زوجها الجديد من سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن على مستوى العالم وبعد أن كانت تباع سابقا داخل اليابان أصبحت سماعات Redmi Headphones Neo متاحة الآن في أستراليا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أوروبا وتعتبر السماعات الجديدة جيدة التكلفة نسبيا بجميع الأسواق أيضا وبدأت شاومي الآن في بيع السماعات دوليا ورغم غيابها تماما عن حدث الإطلاق العالمي الأخير للشركة في فيينا إلا أنها تتوفر الآن بهذه المناطق لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وبالوقت الحالي لا يمكن شراء سماعات Redmi Headphones Neo إلا بألوان الأسود السبج والأبيض الرملي وتشير الشائعات إلى أن شاومي قد تؤجل إطلاق متغير باللون الأزرق الضبابي حتى شهر سبتمبر وبغض النظر عن ذلك تتميز السماعات بمحركات ديناميكية بحجم 40 مليمتر ومصفوفة ميكروفونات ثلاثية مع تقنية ANC التكيفية بمقدار 42 dB وتأتي السماعات معتمدة بشهادة Hi Res Audio مع خمسة أوضاع EQ لتجربة صوتية مذهلة دون استهلاك مساحة كبيرة ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة تناسب الجميع

وتوفر السماعات استجابة ترددية تتراوح من 20 Hz إلى 40 kHz وتصل إلى 20 kHz في وضع تقنية Bluetooth وتدعم اتصال تقنية Bluetooth 5.4 وتتميز ببطارية تبلغ سعتها 600 mAh ويقال إنها توفر عمر بطارية يصل إلى 72 ساعة عند مستوى صوت يبلغ 50% وتأتي السماعات بوزن يبلغ 263 جراما وبأبعاد متناسقة تبلغ 202x183x47 مليمتر تقريبا للهيكل لتوفير راحة مثالية طوال فترات الاستخدام اليومي والمكالمات الهاتفية بجميع الأوقات

وتفرض شاومي رسوما تبلغ 109 دولارات أسترالية و 239 رنجت ماليزي و 65.90 دولارا سنغافوريا و 72800 وون كوري جنوبي و 799 كرونة سويدية و 1990 بات تايلاندي وهو ما يعادل حوالي 61 دولارا أمريكيا لسماعات Redmi Headphones Neo في أستراليا وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسويد وتايلاند على التوالي وبالتالي فإن السماعات أقرب في السعر إلى الخيارات الاقتصادية مثل سماعات WH CH520N من شركة سوني والتي تباع حاليا بمبلغ 68 دولارا مقارنة بالخيارات المتوسطة مثل سماعات WH CH720N ولم تؤكد الشركة متى ستصل السماعات إلى الأسواق الأخرى