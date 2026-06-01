تكنولوجيا: ديل تطلق أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة بمعالجات Wildcat Lake عالميا بشاشات بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz وسعة تصل إلى 48 جيجابايت ذاكرة عشوائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ديل أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة بمعالجات Wildcat Lake على مستوى العالم وتباع الأجهزة الجديدة مقاس 14 بوصة و 16 بوصة ضمن سلسلة Pro 3 Series وسلسلة Pro 5 Series ويمكن أيضا تزويدها بسعة تصل إلى 48 جيجابايت من ذاكرة عشوائية وبطارية تبلغ سعتها 70 Wh وشاشات بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz وانضمت ديل إلى حفلة Wildcat Lake بإصدار أربعة أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة تعمل ببنية Core Series 3 من شركة إنتل لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وللتلخيص كشفت الشركة عن أجهزة كمبيوتر محمولة من سلسلة Pro 3 Series وسلسلة Pro 5 Series في شهر مارس وفي وقت سابق من هذا الشهر بدأت في بيع أجهزة Pro 5 Series 14 P514260 وأجهزة Pro 5 Series 16 P516260 بمعالجات Panther Lake لتحل محل طرز Pro القديمة والتي تباع حاليا بمبلغ 1149 دولارا والآن أضافت ديل إلى طرز Panther Lake هذه بدائل Wildcat Lake أرخص لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام

وبينما ينطبق هذا في أسواق مثل أوروبا لم تبدأ ديل في بيع إصدارات Core 5 320 أو Core 5 330 أو Core 7 350 أو Core 7 360 من أجهزة Pro 5 Series 14 أو Pro 5 Series 16 في أمريكا الشمالية وللإشارة تفتقر متغيرات Wildcat Lake هذه إلى سعة من نوع LPCAMM2 مخصصة لأي ذاكرة عشوائية والتي تبيعها ديل مع متغيرات Panther Lake وفي الوقت نفسه يمكن تكوين إصدارات Wildcat Lake من سلسلة Pro 5 Series بشاشات OLED بمعدل تحديث يبلغ 60 Hz وشاشات IPS بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وحاليا تبدأ الأسعار من أقل من 1700 يورو في منطقة اليورو و 1500 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة وعلى النقيض من ذلك تعتبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة Pro 3 Series أرخص حيث تفرض ديل مبلغ 1276 يورو و 1137 جنيها إسترلينيا و 1579 دولارا لمتغير 14 بوصة وبالمقارنة يباع جهاز Pro 3 Series 16 بالتجزئة مقابل 1310 يورو و 1166 جنيها إسترلينيا و 1569 دولارا ويمكن تكوين سلسلة Pro 3 Series بسعة تصل إلى 48 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت مثل سلسلة Pro 5 Series بالإضافة إلى اتصال تقنية Wi Fi 7 وبطاريات بسعة 45 Wh أو 57 Wh أو 70 Wh لتناسب جميع المهام بكفاءة عالية