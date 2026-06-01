تكنولوجيا: أبل تطور ميزة جديدة لحماية آيفون من السرقة والخطف السريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل أبل حاليًا على تطوير ميزة أمنية جديدة لهواتف آيفون تهدف إلى حماية المستخدمين من حالات سرقة الأجهزة عبر الخطف السريع أثناء الاستخدام.

ووفقًا لتقرير جديد، ستتمكن الميزة من قفل الهاتف تلقائيًا عند اكتشاف حركة مفاجئة تشير إلى انتزاع الجهاز من يد المستخدم، وذلك بالاعتماد على مستشعرات الحركة المدمجة داخل آيفون.

وتشبه الفكرة إلى حد كبير ميزة Theft Detection Lock الموجودة في هواتف أندرويد، حيث يقوم النظام بتحليل الحركة المفاجئة لتحديد ما إذا كانت عملية سرقة قد حدثت بالفعل، ثم يفعّل قفل الجهاز بشكل فوري.

وفي الوقت نفسه، تسعى أبل إلى تقليل حالات القفل الخاطئ من خلال استخدام آليات مشابهة لميزة Stolen Device Protection، إذ سيتحقق النظام من وجود الهاتف على شبكة Wi-Fi موثوقة أو في موقع مألوف للمستخدم قبل اتخاذ القرار.

ولم تكشف التسريبات حتى الآن عن موعد إطلاق هذه الميزة أو الإصدار الذي ستصل من خلاله إلى أجهزة آيفون.

