تكنولوجيا: إنتل تطلق Arc G3 وArc G3 Extreme أول معالجات مخصصة لأجهزة الألعاب المحمولة #Computex2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل في معرض كمبيوتكس 2026 عن عائلة معالجات Intel Arc G-Series، وهي فئة جديدة من المعالجات المصممة خصيصاً لأجهزة الألعاب المحمولة من الجيل القادم. تنطلق العائلة بنموذجين Intel Arc G3 وIntel Arc G3 Extreme، كلاهما يعمل بنظام Windows 11 ومبنيان على بنية Intel Core Ultra Series 3 المعروفة بالاسم الرمزي Panther Lake، لكنهما باعدادات وتصميم خاص تحديداً لمتطلبات الأجهزة المحمولة من حيث عدد الأنوية وإدارة الطاقة ودعم البرمجيات.

وقد صرح Dan Rogers نائب الرئيس والمدير العام لقسم منتجات الحاسوب الشخصي في Intel Client Computing Group قائلاً: “تمثل معالجات Intel Arc G-Series سنوات من الابتكار المركّز والالتزام العميق بعالم الألعاب. توفر أداء الحاسوب الشخصي الكامل في راحة يدك، مع سهولة وسلاسة استخدام تشبه أجهزة الألعاب المنزلية. بفضل تقنيات الرسومات المتطورة كـ XeSS 3 وكفاءة استثنائية لتشغيل أطول بدون شاحن، تُثبت Intel Arc G-Series أنه بينما يضطر الآخرون لتقديم تنازلات، لا يضطر اللاعبون لذلك.”

المواصفات:

كلا المعالجين مبنيان على عقدة Intel 18A، وهي أكثر عقد الإنتاج المنطقية تطوراً تُصنَّع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يتشاركان تصميم معالج بـ 14 نواة موزعة على: 2 نواة أداء (P-Cores) و8 نوى كفاءة (E-Cores) و4 نوى كفاءة منخفضة الطاقة (LP E-Cores). الفارق الرئيسي يكمن في المعالج الرسومي، حيث يضم Arc G3 معالج Arc B370 بـ 10 نوى Xe3، بينما Arc G3 Extreme إلى Arc B390 بـ 12 نواة Xe3، وكلاهما يدعم تتبع الأشعة (Ray Tracing) في الوقت الحقيقي لصور عالية الدقة.

ومن الميزات الإضافية:

دعم تقنية XeSS 3 التي تجمع بين ثلاثة عناصر هي: XeSS Super Resolution للتحسين الذكي للدقة بالذكاء الاصطناعي، وXeSS Multi-Frame Generation لإضافة إطارات مولدة لتجربة لعب أكثر سلاسة، وXe Low Latency للتكامل مع محركات الألعاب لتقليل وقت الاستجابة وتحقيق تحكم أكثر فورية.

دعم وضع Xbox Mode وهو واجهة ملء الشاشة المُحسنة للتحكم بذراع التحكم على Windows 11، لتجربة شبيهة بأجهزة الألعاب المنزلية.

تقنية Intel Precompiled Shaders التي تجلب مسبقاً ملفات Shader المعالجة مسبقاً من سحابة إنتل لعناوين مختارة لتسريع تحميل الألعاب.

اتصالات متقدمة تشمل Wi-Fi 7 R2 المدمج وBluetooth 6 المزدوج وThunderbolt 4 بدعم Thunderbolt Share لنطاق ترددي يصل إلى 40 جيجابت في الثانية لتخزين سريع وتبادل مكتبات الألعاب الضخمة.

دعم Day-0 للتعريفات يضمن أداءً مثالياً للألعاب الجديدة والمكتبات الموجودة من اليوم الأول للإطلاق.

ستبدأ الأجهزة المدعومة بـ Arc G-Series في الوصول إلى الأسواق اعتباراً من يونيو 2026، مع توسع تدريجي خلال بقية العام. أجهزة الإطلاق الأولى هي:

Acer Predator Atlas 8، أول حاسوب محمول للألعاب من Acer يدخل السوق الأمريكية رسمياً.

MSI Claw 8 EX AI+، الجيل الجديد من حاسوب الألعاب المحمول من MSI.

OneXPlayer، الجهاز القادم من هذه الشركة المتخصصة في الحواسيب المحمولة التجريبية.

