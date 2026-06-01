تكنولوجيا: شاشة ROG Strix من شركة أسوس سرعة جنونية بمعدل 540 هرتز #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت شاشة ROG Strix OLED XG259QWPG ACE لتغير قواعد الألعاب الإلكترونية حيث طورت بالتعاون مع محترفي البطولات العالمية كأول شاشة OLED مخصصة لبطولات Esports في العالم لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتمنحك هذه الشاشة مقاس 24.5 بوصة تجربة بصرية فائقة عبر تقنية Tandem WOLED بدقة FHD لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة لضمان راحة مثالية بجميع الأوقات

وتدعم الشاشة أداءك بمعدل تحديث يصل إلى 540 هرتز وزمن استجابة يبلغ 0.02 ملي ثانية بأبعاد متناسقة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع وتضفي طابعا فريدا على منصات الألعاب

وتأتي الشاشة مع شهادة DisplayHDR 600 TrueBlack لتقديم ألوان سوداء حقيقية بالغة العمق مما يجعلها إضافة استثنائية لمحبي الألعاب لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم واللعب لفترات طويلة بوضوح تام

