تكنولوجيا: نظام iOS 28 سيكون أكثر أهمية بكثير من نظام iOS 27 وفقا للتقارير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما لا يزال يفصلنا أسبوع عن كشف أبل عن نظام iOS 27 شارك المسربين للتو أول شائعة بخصوص نظام iOS 28 وقال في رسالته اليوم إن نظام iOS 28 سيكون أكثر أهمية بكثير من نظام iOS 27 لكنه لم يقدم أي تفاصيل محددة لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وكتب المسربين أن إصدارات 28 iOS بالعام المقبل تتشكل بالفعل لتكون أكثر أهمية بكثير من تحديثات 27 دون الخوض بالتفاصيل وقال إن نظام iOS 28 يحمل الاسم الرمزي Bell بينما يحمل نظام macOS 28 اسم Poppy وسيكون نظام iOS 28 أول إصدار متاح على هاتف iPhone المعاد تصميمه بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للشركة والذي من المتوقع إصداره في شهر سبتمبر من العام المقبل بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة

ويبدو أن نظام iOS 27 سيركز على المساعد Siri المحدث وميزات تقنيات Apple Intelligence الإضافية وسيتضمن التحديث الإصدار المخصص الذي طال انتظاره من المساعد Siri مكتملا بالوعي على الشاشة وفهم أفضل للسياق وعلى سبيل المثال في مؤتمر WWDC 2024 عرضت شركة أبل مستخدما يسأل المساعد Siri عن رحلة والدته وحجز الغداء بناء على المعلومات المستردة من تطبيقي Mail و Messages لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وسيسمح لك تطبيق Siri المخصص بإجراء محادثات متبادلة مع المساعد Siri في أوضاع النص أو الصوت على غرار تطبيقات روبوتات الدردشة الأخرى مثل تطبيق ChatGPT بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يضيف نظام iOS 27 ميزة Search or Ask إلى Dynamic Island ويبقى أن نرى بالضبط كيف سيكون نظام iOS 28 أكثر أهمية وسيتم الكشف عن التحديث في مؤتمر WWDC 2027 في شهر يونيو المقبل لذا لا يزال هناك وقت طويل لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم