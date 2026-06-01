تكنولوجيا: أسوس تكشف عن تشكيلة شاشات ProArt الجديدة المخصصة للمحترفين وصناع المحتوى #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حدثت أسوس سلسلة شاشات ProArt الاحترافية عبر إطلاق شاشات جديدة متطورة تشمل طرازات PA32USD و PA329CDV و PA279CDV وتأتي هذه التشكيلة لتدمج تقنيات العرض الأكثر تقدما بدقة 4K من نوع QD OLED لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتتميز الشاشة الرائدة PA32USD بمقاس يبلغ 31.5 بوصة ودقة 4K من نوع QD OLED مع توفير سطوع ذروة يصل إلى 1000 nits ومعدل تحديث يبلغ 240Hz وتمت معايرة هذه الشاشات في المصنع بدقة ألوان فائقة تبلغ أقل من Delta E 1 للطراز الرائد وأقل من Delta E 1.5 للطرازات الأخرى مع دعم أنظمة معايرة الألوان الاحترافية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتأتي الشاشات الجديدة بخيارات اتصال قوية ومتنوعة للغاية تشمل منفذين من نوع Thunderbolt 4 ومدخلات من نوع 12G SDI بالإضافة إلى ميزة التبديل التلقائي المدمجة Auto KVM للقيام بالمهام المتعددة بسلاسة تامة عبر محطات العمل المختلفة بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والقوة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وتعد هذه السلسلة جزءا من ابتكارات أسوس الواسعة في مجال الشاشات والحلول البصرية بمعرض COMPUTEX 2026 والتي تتضمن أيضا شاشات ROG Strix OLED وشاشات ROG Swift OLED بالإضافة إلى عائلات شاشات ZenScreen و TUF Gaming لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة