تكنولوجيا: شركة أسوس تنطلق بمعالجات ARM بأجهزة ProArt الجديدة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشعلت أسوس معرض Computex بإطلاق جهازي ProArt P16 و ProArt P14 محققة النقلة المنتظرة لنظام ويندوز على معالجات ARM وسدت الأجهزة الفجوة في سوق محطات العمل الإبداعية لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

واعتمدت الأجهزة الجديدة على منصة NVIDIA RTX Spark المكونة من معالج N1x وبطاقة RTX بذاكرة موحدة وتتجاوز هذه البنية المتطورة قدرات أجهزة Snapdragon X الحالية تماما دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة تناسب الجميع

وتعالج الأجهزة أعقد مهام الذكاء الاصطناعي محليًا دون الحاجة لمزارع الخوادم لتواكب موجة الوكلاء الأذكياء الجديدة من شركة مايكروسوفت واستثمرت شركة أسوس الهندسة الحرارية المتقدمة لسلسلة Zenbook في دعم هذا الأداء الفائق وبأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والقوة العالية

ويساهم هذا التحول الكبير في إعادة تشكيل سوق الحواسيب المحمولة بالكامل وتقديم مستويات كفاءة غير مسبوقة بفضل الشراكة القوية بين شركات التقنية الكبرى لتوفير خيارات ممتازة تناسب تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم وتلبية كافة متطلبات منشئي المحتوى والمحترفين بجميع الأوقات

