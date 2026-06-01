تكنولوجيا: أداء مرعب حاسوب ROG G1000 من شركة أسوس يكتسح الساحة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أسوس حاسوب ROG G1000 Edition 20 النادر في معرض COMPUTEX 2026 فجاء الهيكل مرصعا بشعار Glory Gold الذهبي ورقما تسلسليا فريدا يمنحك الصندوق أول نظام مراوح هولوجرامية في العالم AniMe Holo لتستعرض هويتك البصرية بشكل تفاعلي ومبهر لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وينبض قلب هذا الوحش بعتاد مرعب يسحق أثقل الألعاب والبرامج المعقدة أمامك حيث يجمع الحاسوب بطاقة RTX 5090 الخارقة من شركة إنفيديا ومعالج Ryzen 9 9950X3D من شركة AMD لكسر أرقام الأداء القياسية دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة تناسب الجميع

ويتولى نظام التبريد الثلاثي Tri Zone مع مبرد مائي ضخم بحجم 420 مليمتر حماية القطع فيشتت طاقة تصل إلى 1000 واط بأبعاد متناسقة و من حيث الكفاءة والقوة العالية لتقديم تجربة استخدام لا مثيل لها للمحترفين وصناع المحتوى واللاعبين الذين يبحثون عن أقصى درجات التميز

ويساهم هذا الإطلاق القوي في إرساء معايير جديدة بسوق الحواسيب المكتبية المخصصة للألعاب والمهام الثقيلة حيث تواصل الشركات الكبرى الابتكار وتقديم أحدث التقنيات لخدمة مجتمع التقنية لتوفير خيارات ممتازة تناسب تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم وتلبية كافة متطلباتهم بجميع الأوقات

