تكنولوجيا: شركة جيجابايت تضع شاشة حقيقية داخل مزود الطاقة لأول مرة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت شركة جيجابايت مجموعة من المنتجات غير التقليدية ضمن الفعاليات وكان أبرزها مزود الطاقة AORUS P1600W AI TOP بقدرة تبلغ 1600 واط وتصنيف 80 Plus Titanium لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ولكن المفاجأة الحقيقية كانت نموذجا جديدا من مزودات الطاقة يتضمن شاشة لمس ملونة مدمجة داخل وحدة PSU نفسها لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالجهاز لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتعرض هذه الشاشة معلومات مباشرة ودقيقة مثل استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة وسرعة المروحة بأبعاد متناسقة و من حيث الدقة والوضوح لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع وتضفي طابعا فريدا على أجهزة الكمبيوتر

كما يمكن استخدام الشاشة المدمجة لعرض الرسوم المتحركة أو أي محتوى مخصص يختاره المستخدم بحرية تامة مما يجعل هذا الابتكار إضافة استثنائية لمحبي تجميع الحواسيب لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم

المصدر: