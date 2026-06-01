تكنولوجيا: شركة أنكر تطلق نسخة جديدة من بنك الطاقة المدمج بخيارات ألوان إضافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أنكر نسخة جديدة من بنك الطاقة Anker Nano Power Bank بسعة تبلغ 10000 mAh وقدرة 45W مع كابل USB C مدمج وقابل للسحب بلون خامس جديد في الولايات المتحدة ويتميز هذا الملحق المدمج بقدرته على شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويتوفر اللون الأزرق الجديد عبر المتجر الرسمي لشركة أنكر بسعر يبلغ 59.99 دولار وهو نفس سعر الخيارات الأربعة السابقة المتاحة منذ إطلاق المنتج في يونيو 2025 ويمكن لهذا الشاحن المحمول شحن هاتف iPhone 17 Pro بنسبة 50% خلال 20 دقيقة فقط لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

ويحتوي بنك الطاقة على منفذ USB C وكابل مدمج يمنح كل منهما طاقة تصل إلى 45W عند الاستخدام المنفرد بالإضافة إلى منفذ USB A يمنح طاقة تصل إلى 22.5W وعند شحن ثلاثة أجهزة معا يتلقى كل جهاز طاقة تبلغ 7.5W كحد أقصى وتأتي الأبعاد الخارجية للهيكل بحجم 3.21×1.99×1.42 بوصة بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والقوة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويبلغ وزن هذا الملحق حوالي 232 جرام ويمكن إعادة شحن البطارية عبر إدخال طاقة بقدرة 30W من خلال منفذ USB C وجاء الطراز الأزرق الجديد حاليا بنفاد الكمية بينما حصل اللون الأسود على خصم ليصبح بسعر 49.99 دولار لأعضاء برام ولم تحدد الشركة موعد إطلاقه في الأسواق الأوروبية بعد مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة