تكنولوجيا: شركة جيجابايت تكشف عن بطاقة رسومية ولوحات M بتصميم خشبي فريد #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ضمن فعاليات معرض COMPUTEX 2026 كشفت شركة جيجابايت عن بطاقة RTX 5080 AORUS Infinity Wood الجديدة والتي تأتي بتصميم غير مألوف يعتمد على لمسات خشبية حقيقية على الهيكل الخارجي لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتعد البطاقة أول إصدار من سلسلة AORUS Infinity يعتمد نظام التبريد Dual Flow Through مع بطاقة RTX 5080 بعد أن قدمت الشركة التصميم نفسه سابقا مع بطاقة RTX 5090 كما صممت البطاقة لتنسجم بصريا مع لوحات AERO الموجهة لصناع المحتوى واللاعبين الباحثين عن تصميمات مختلفة بأبعاد متناسقة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة

ولم تتوقف الإعلانات عند البطاقة الرسومية فقط إذ كشفت الشركة أيضا عن اللوحة الأم X870E AERO X3D Dark Wood التي تستبدل الألوان الفاتحة بإطلالة سوداء مع لمسات خشبية داكنة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع وتضفي طابعا فريدا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين

إلى جانب اللوحة الرائدة X870E AORUS Infinity Next وتعتمد الأخيرة على تصميم فاخر من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم مع شبكة معدنية واسعة تغطي أجزاء كبيرة من اللوحة مدعومة بإضاءة LED مخفية تمنحها مظهرا فريدا ضمن فئة اللوحات الأم عالية الأداء لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم\

المصدر: