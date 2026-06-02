تكنولوجيا: لينوفو تطلق لابتوب ThinkPad E16 Gen 4 الجديد عالميا بمعالجات Intel Panther Lake وشاشة 120 هرتز #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بشكل رسمي جهازها المحمول الجديد ThinkPad E16 Gen 4 في الأسواق العالمية ليكون خيارا مميزا واقتصاديا بمقاس 16 بوصة وتوسع توفر الجهاز ليشمل أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية بعد إطلاقه سابقا في عدة مناطق أخرى ويأتي هذا اللابتوب ليدمج أحدث التقنيات المتطورة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويمكن تكوين لابتوب ThinkPad E16 Gen 4 الجديد مع معالجات شركة إنتل القوية لتصل إلى معالج Core Ultra 7 355 أو معالج Core Ultra 5 336H في أوروبا وتقدم هذه المعالجات طاقة معالجة أكبر مقارنة بالجيل السابق القائم على معالج Core Ultra 7 255U لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

ويأتي الجهاز بخيارات شاشات متعددة من نوع IPS ومقاس 16 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120Hz ودقة تصل إلى 2560 x 1600 مع سطوع يبلغ 400 nits وتغطية ألوان sRGB بنسبة 100% وتتنوع الخيارات لتشمل سعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع DDR5-5600 ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويحتوي الجهاز على خيارات بطارية بسعة 48 Wh أو 64 Wh مع دعم تقنيات Wi-Fi 7 وقارئ بصمات الأصابع وجاء بهيكل مميز باللون الأسود Eclipse Black ويبدأ سعر الجهاز من 1399 دولار في الولايات المتحدة و 1410 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة وتتوفر نماذج سابقة بأسعار منافسة مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة

