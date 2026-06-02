تكنولوجيا: لينوفو تطلق لابتوب ThinkPad P14s i Gen 7 الجديد عالميا بذاكرة LPCAMM2 وتقنيات اتصال خارقة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بشكل رسمي جهازها المحمول الجديد ThinkPad P14s i Gen 7 في الأسواق العالمية ليمثل طفرة كبيرة في فئة الأجهزة القوية المدمجة بمقاس 14 بوصة ويجمع هذا اللابتوب الاحترافي بين معالجات Panther Lake المتطورة من شركة إنتل وبطاقات الرسوميات المتقدمة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويتميز الجهاز الجديد بتقديم نطاق ترددي هائل للذاكرة بفضل اعتماده على تقنية LPCAMM2 من نوع LPDDR5X وبسرعة تصل إلى 8533 MT/s لتشغيل أعقد البرامج لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام والتي يمكن ترقيتها لتصل إلى سعة ضخمة تبلغ 96 GB لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات دون أي تأخير

ويأتي الجهاز بخيارات رسومية قوية تشمل المعالج المدمج Arc B390 أو بطاقات الرسوميات المنفصلة RTX Pro 500 Blackwell بسعة 6 GB و RTX Pro 1000 Blackwell بسعة 8 GB من شركة إنفيديا وتتميز الشاشة بمقاس 14.5 بوصة وأبعاد 16×10 ودعم معدل تحديث متغير يبلغ 120 Hz بدقة عرض تصل إلى 3072×1920 وبأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويتضمن اللابتوب خيارات اتصال متطورة تشمل مودم Snapdragon X61 5G للاتصالات الخلوية السريعة وبطارية ضخمة تصل سعتها إلى 75 Wh ومساحة تخزين تبلغ 2 TB من نوع PCIe Gen 5 SSD ويبدأ سعر الجهاز العالمي من 1399 دولارا في الولايات المتحدة بينما تتوفر النسخ السابقة بأسعار مختلفة مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة