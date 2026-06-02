تكنولوجيا: أسوس تكشف عن بطاقة ROG Astral GeForce RTX 5090 الخارقة بقوة 800W وشاشة AMOLED وهيكل ضخم #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أسوس بشكل رسمي عن بطاقتها الرسومية الرائدة ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 لتحدث طفرة كبرى في عالم الألعاب والعتاد القوي وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لعلامة Republic of Gamers التجارية وتأتي هذه النسخة المحدودة بتصميم أكثر جاذبية وضخامة مقارنة بالطراز العادي لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتأتي البطاقة الخارقة بأبعاد ضخمة تبلغ 36.1×13.9×9.4 سنتيمتر مما يجعلها بسمك يبلغ 4.7 فتحات وتجمع بين موصل طاقة بقوة 12 فولت ونظام طاقة BTF مخصص عبر اللوحة الأم لضمان إمداد البطاقة بطاقة هائلة تصل إلى 800 واط والوصول بتردد GPU إلى 2760 MHz لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتعد هذه البطاقة أسرع بنسبة 5.7% على الورق مقارنة بالإصدارات السابقة التي تعمل بتردد boost يبلغ 2410 MHz وللحفاظ على هذا الأداء الخارق خلال جلسات اللعب الطويلة قامت أسوس بتزويدها بأربعة مراوح تبريد مع المعدن السائل وغرفة البخار وأنابيب حرارية نحاسية بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وتتميز البطاقة اللامعة بهيكل زجاجي شفاف يوفر رؤية واضحة للمكونات الداخلية مع شاشة AMOLED منحنية وقابلة للإزالة تعرض معلومات النظام والرسومات ثلاثية الأبعاد بوضوح تام ولم تكشف أسوس حتى الآن عن السعر الرسمي أو موعد التوفر في الأسواق وتتوفر النسخة العادية بسعر 4349 دولار مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم واللعب لفترات طويلة بكفاءة تامة