تكنولوجيا: شركة HP تطلق لابتوب OmniBook X 17 الجديد كليا بمعالجات Intel Panther Lake ورسوميات Arc B390 المتطورة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت HP بشكل رسمي بيع جهازها المحمول الجديد OmniBook X 17 في الأسواق العالمية ليكون خيارا مميزا وضخما بمقاس 17 بوصة ويعتمد هذا اللابتوب على بنية Panther Lake الحديثة من شركة إنتل ويأتي كبديل للطراز السابق القائم على معالجات Lunar Lake والمتاح حاليا بسعر 999 دولارا لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويتميز الجهاز الجديد بدمج بطاقة الرسوميات المدمجة والقوية Arc B390 والتي تقدم أداء مميزا ينافس البطاقات المنفصلة وتتوفر هذه الرسوميات حصريا مع معالجات الفئات العليا مثل Core Ultra X7 358H ومعالجات Core Ultra X9 388H لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات دون أي تأخير مع التخطيط لإطلاق طراز ببطاقة RTX 5050 في وقت لاحق من عام 2026

ويأتي لابتوب OmniBook X 17 مزودا بشاشة تعمل باللمس بمقاس 17.3 بوصة من نوع IPS وبدقة 1080p ونسبة عرض تبلغ 16×9 وسطوع ذروة يصل إلى 400 nits وتغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB بنسبة 100% وتتنوع الخيارات لتشمل سعة 24 جيجابايت أو 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X-8533 ومساحة تخزين فائقة السرعة تصل إلى 2 تيرابايت من نوع PCIe Gen 5 SSD وبأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وتأتي جميع فئات الجهاز مع بطارية قوية بسعة 76 Wh ويبدأ سعر اللابتوب في الولايات المتحدة الأمريكية من 1499 دولارا للفئة الأساسية التي تضم معالج Core Ultra 5 325 وسعة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية بينما يبلغ سعره حوالي 2199 دولارا كنديًا في كندا ويصل إلى 2099 يورو في منطقة اليورو للفئة المزودة برسوميات Arc B390 المتطورة مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة