تكنولوجيا: تحديث iOS الجديد يعالج مشكلة شحن مزعجة في آيفون 17 وآيفون Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل تحديث iOS 26.5.1 لمعالجة مشكلة شحن أثرت على عدد من مستخدمي هواتف آيفون 17 وآيفون Air خلال الأشهر الماضية.

وبدأت التقارير بالظهور منذ أبريل الماضي، حيث واجه بعض المستخدمين مشكلة تمنع هواتفهم من العمل مجددًا بعد نفاد البطارية بالكامل. وعند توصيل الجهاز بالشاحن السلكي، لم يكن الهاتف يستجيب أو يبدأ عملية الشحن، وكأنه لا يزال مطفأً تمامًا.

وشملت المشكلة مختلف طرازات سلسلة آيفون 17، بما في ذلك آيفون 17 وآيفون 17 Pro وآيفون 17 Pro Max، بالإضافة إلى آيفون Air.

وفي المقابل، تمكن بعض المستخدمين من تجاوز المشكلة مؤقتًا عبر استخدام الشحن اللاسلكي، إذ كان الهاتف يعود للعمل بعد بدء الشحن بهذه الطريقة. لكن هذا الحل لم يكن عمليًا للجميع، خاصة لمن يعتمدون على الشحن السلكي فقط.

ومع التحديث الجديد، أكدت أبل إصلاح الخلل الذي كان يمنع الشحن السلكي في بعض الحالات عند انخفاض مستوى البطارية إلى مستويات حرجة.

ويتوفر تحديث iOS 26.5.1 الآن للأجهزة المدعومة، ويمكن تثبيته عبر التوجه إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرامج.

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