تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن Edge 70 Pro+ بمواصفات مألوفة وتحسينات محدودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا رسميًا عن هاتف Edge 70 Pro+ في الهند، ليقدم مواصفات مألوفة إلى حد كبير، إذ يُعد نسخة معاد تسويقها من هاتف Edge 70 Pro العالمي مع كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا حتى 3.5 مرات.

ويحمل الجهاز شاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة +FHD، مع معدل تحديث 144 هرتز، بينما تحميها طبقة Gorilla Glass 7i. كما تدعم الشاشة سطوعًا محليًا يصل إلى 5200 شمعة.

ويعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 8500 Extreme، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X و256 جيجابايت من سعة التخزين UFS 4.1.

أما على صعيد التصوير، فتضم الجهة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony LYTIA-710 مع مثبت بصري OIS وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل ببعد بؤري مكافئ 81 ملم، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. وفي الأمام، تأتي كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل داخل ثقب بالشاشة.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية سيليكون-كربون بسعة 6500 مللي أمبير ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

ويعمل الجهاز بواجهة Hello UI المبنية على اندرويد 16، مع مجموعة مزايا Moto AI 2.0، كما تَعِد موتورولا بتوفير 3 تحديثات رئيسية للنظام و5 سنوات من التحديثات الأمنية. ويحمل الهاتف أيضًا تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

المصدر