تكنولوجيا: شهادة جديدة تكشف سرعة شحن Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2 قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شهادة 3C الصينية عن تفاصيل جديدة تخص ساعات سامسونج الذكية القادمة، حيث أظهرت أن طرازي Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2 سيدعمان الشحن بقدرة 10 واط.

وتحمل الساعتان أرقام الطراز SM-L3550 وSM-L7150، ويُعتقد أن الأولى تعود إلى Galaxy Watch9، بينما تشير الثانية إلى Galaxy Watch Ultra 2. وبذلك تحافظ الساعتان على سرعة الشحن نفسها الموجودة في الجيل الحالي.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن ساعاتها الذكية الجديدة إلى جانب هواتفها القابلة للطي خلال حدث يُشاع أنه سيُقام في لندن يوم 22 يوليو المقبل. كما تشير التوقعات إلى إمكانية إطلاق Galaxy Watch9 Classic أيضًا، مع دعم سرعة الشحن ذاتها.

ورغم عدم الكشف رسميًا عن المواصفات الكاملة حتى الآن، أكدت سامسونج سابقًا أنها تستعد لإطلاق عدة ساعات Galaxy جديدة، إلى جانب مزايا صحية إضافية ضمن تحديثات تطبيق Samsung Health.

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