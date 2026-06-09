تكنولوجيا: مؤتمر آبل يخلق فرصة شراء جديدة لصندوق XLK الاستثماري #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يترقب المستثمرون كل عام مؤتمر WWDC باعتباره أحد أهم الأحداث المؤثرة على أسهم آبل، إذ غالبًا ما يشكل نقطة تحول في توقعات الأسواق والمحللين تجاه الشركة.

ومع انطلاق WWDC 2026 هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى الإعلانات المرتقبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير المساعد Siri، وهي خطوات قد تمنح سهم آبل دفعة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن المؤتمر قد يمثل فرصة استثمارية مباشرة في آبل، يرى بعض المحللين أن صندوق XLK يوفر خيارًا أكثر توازنًا للاستفادة من هذا الزخم.

ويضم الصندوق مجموعة من أكبر شركات التقنية ضمن مؤشر S&P 500، بينما تظل آبل واحدة من أكبر مكوناته بنسبة تتجاوز 12% من أصوله.

كما حقق الصندوق أداءً قويًا مؤخرًا، حيث ارتفعت قيمته بنحو 19.8% خلال الشهر الماضي، ما يجعله وسيلة تمنح المستثمرين تعرضًا لآبل مع قدر أكبر من التنويع وتقليل المخاطر.

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