تكنولوجيا: طريقة الحصول على ميزة Siri AI الجديدة في نظام iOS 27 عبر الانضمام لقائمة الانتظار #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل اليوم النسخ التجريبية الأولى لأنظمتها الجديدة ووفرت من خلالها النسخة المطورة للمساعد الصوتي Siri‌ AI إلا أن الحصول عليها يتطلب من المطورين الانضمام إلى قائمة انتظار أولا فبمجرد التحديث إلى نظام iOS 27‌ يتعين على المستخدم الدخول إلى تطبيق الإعدادات ثم التوجه إلى قسم ذكاء أبل لطلب الانضمام وتفعيل الميزة ولم تحدد أبل مدة الانتظار المتوقعة لكنها اتبعت نهجا مشابها سابقا في نظام iOS 18 حيث استغرق الأمر بضع ساعات فقط للمطورين الأوائل

وتتوفر ميزات سيري والذكاء الاصطناعي الجديدة مجانا على جميع الأجهزة المتوافقة مع Apple Intelligence‌ مع وجود حدود يومية لبعض القدرات مثل توليد الصور وتتيح الترقية إلى اشتراكات آيكلود بلس زيادة هذه الحدود اليومية للاستخدام وتقتصر الميزة حاليا على اللغة الإنجليزية فقط كما أنها غير متاحة في الصين والاتحاد الأوروبي عبر هواتف الآيفون وأجهزة الآيباد لكن يمكن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي تجربتها على أجهزة الماك بكل سهولة وبدون تعقيد