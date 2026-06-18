تكنولوجيا: شركة OnePlus تطلق إصدارا جديدا وأكثر قوة من هاتفها OnePlus 15R بشكل حصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاق هاتف OnePlus 15R في شهر ديسمبر الماضي توفر الجهاز للمستخدمين في خيارين من السعة التخزينية هما نسخة 256 GB ونسخة 512 GB وكلاهما يأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا والآن قامت شركة OnePlus بإطلاق طراز جديد ومحدث كليا يتاح حاليا بشكل حصري للبيع داخل الهند فقط

ويتميز الإصدار الجديد من هاتف OnePlus 15R بقدومه مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا ليتطابق بذلك مع قوة الهاتف الرائد الأكبر OnePlus 15 ومع ذلك فإن هذه النسخة القوية من الهاتف تتوفر فقط مع خيار واحد لمساحة التخزين الداخلية بحجم 512 GB ويبلغ سعر هذه النسخة الجديدة التي تجمع بين الذاكرة العشوائية سعة 16 جيجا ومساحة تخزين 512 GB حوالي 655 دولار وهو ما يعد أرخص بكثير من سعر نسخة 12 جيجا مع مساحة 512 GB التي تباع في أسواق الولايات المتحدة بسعر 749.99 دولار وقد يفسر هذا السبب وراء عدم طرح هذه النسخة الجديدة في السوق الأمريكي حيث أن سعرها سيضعها في نفس النطاق السعري لهاتف OnePlus 15 الأساسي الذي يبدأ من 899.99 دولار

ويتوفر الطراز الجديد المزود بذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا بالفعل للشراء داخل الأسواق الهندية في خيارات ألوان تشمل الأخضر النعناعي والأسود الفحمي فقط حيث لم تطلق شركة OnePlus هذا الإصدار باللون البنفسجي ويمكن للمشترين المهتمين الحصول على هاتف OnePlus 15R بسعة 16 جيجا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة OnePlus ويضم الهاتف شاشة عرض متطورة بمقاس 6.83 inch وبدقة تصل إلى 2800×1272 pixels مع دعم معدل تحديث تكيفي سريع يصل إلى 165Hz وطبقة حماية متينة من زجاج Gorilla Glass 7i ويعمل الهاتف بواسطة معالج رائد وقوي من نوع Snapdragon 8 Gen 5 مقترنا بذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X RAM ووحدة تخزين داخلية فائقة السرعة من نوع UFS 4.1 storage

ويحتوي الجانب الخلفي للهاتف على كاميرا رئيسية متطورة بدقة 50 MP بمستشعر من نوع Sony IMX906 تدعم تقنية التثبيت البصري OIS بجانب كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 MP بينما تأتي الكاميرا الأمامية المخصصة لصور السيلفي بدقة 32 MP وتدعم ميزة التركيز التلقائي وعلاوة على ذلك يضم الهاتف بطارية عملاقة وضخمة للغاية تبلغ سعتها 7400 mAh وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 W مع وجود الشاحن المرفق داخل صندوق البيع ويحتوي هاتف OnePlus 15R أيضا على نظام تبريد متطور ومتقدم للغاية ودعم شبكات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7 وتقنية NFC وتقنية Bluetooth 6.0 ودعم تركيب شريحتين اتصال dual SIM ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية ultrasonic fingerprint scanner بالإضافة إلى امتلاكه تصنيف حماية مزدوج بمعايير IP66 و IP69K لمقاومة الغبار والماء وينطلق الهاتف من المنبع بنظام تشغيل OxygenOS 16 المبني على نظام Android 16 وسيتلقى الهاتف أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وست سنوات كاملة من التحديثات الأمنية المستمرة لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين