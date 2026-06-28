تكنولوجيا: شركة Ugreen تطلق رسميا شاحنها السريع الجديد Nexode Air Slim 65W بتصميم نحيف للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم شركة Ugreen بتوسيع سلسلة شواحنها Nexode Air Slim من خلال تقديم خيار أكثر كفاءة وقدرة وللتذكير فقد أطلقت الشركة طراز بقوة 45W في شهر مايو الماضي والذي يتميز بتصميم مسطح ومناسب للجيب يتيح له الملاءمة والتركيب في الأماكن الضيقة والمنافذ المتواجدة خلف الأريكة أو الطاولات الجانبية أو الأثاث الآخر حيث لا تتناسب الشواحن التقليدية الضخمة عادة للمستعرضين

ويرفع الطراز الجديد قدرة الخرج لتصل إلى 65W ويضيف منفذ ثان من نوع USB C ومنفذ إضافي من فئة USB A بحيث يمكنك شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في نفس الوقت ومع هذه القدرة المحدثة والمطورة تقول Ugreen إن الشاحن قادر على شحن جهاز MacBook Air بنسبة 34% في غضون 30 دقيقة أو شحن هاتف iPhone 17 Pro Max بنسبة 70% ومع ذلك عند استخدام جميع المنافذ الثلاثة معا فإن منفذ USB C الرئيسي يقتصر على قدرة 45W بينما يتشارك منفذ USB C الثاني ومنفذ USB A الطاقة المتبقية والتي تبلغ 15W للمستعرضين

وعلى الرغم من القوة والطاقة الإضافية لا يزال شاحن Nexode Air Slim 65W يأتي بسماكة تبلغ 0.57 inches أي ما يعادل 12 mm فقط ويتميز بوجود دبابيس قابلة للطي مما يجعله سهل الوضع والمنزلق في الجيب أو حقيبة الحاسب المحمول وتذكر شركة Ugreen أنها تستخدم أحدث تقنياتها المتطورة GaNInfinity والتي تعد بتقديم كفاءة تحويل طاقة تصل إلى 93% وهي أقل بقليل من ذروة الأداء البالغة 95.4% والتي تم قياسها في طراز 45W السابق كما يتضمن الشاحن تسع حمايات أمان مدمجة تغطي الجهد الزائد والتيار الزائد والارتفاع المفاجئ في التيار وغيرها من المخاطر للمستعرضين

ويمكن للمشترين شراء شاحن Ugreen Nexode Air Slim 65W الجديد بسعر يبلغ $49.99 وهو ما يعد أعلى بكثير من السعر المطلوب في الأسواق الصينية البالغ $19 كما أن هذا السعر يضعه بفارق $10 فوق طراز 45W السابق قبل تطبيق التخفيضات