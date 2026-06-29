علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تخفض أسعار Galaxy A37 وGalaxy A57 في المملكة المتحدة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: سامسونج تخفض أسعار Galaxy A37 وGalaxy A57 في المملكة المتحدة 1/2
  • تكنولوجيا: سامسونج تخفض أسعار Galaxy A37 وGalaxy A57 في المملكة المتحدة 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خفضت سامسونج أسعار هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57 في المملكة المتحدة عبر متجرها الرسمي، وذلك ضمن عرض يستمر حتى 14 يوليو.

وكان Galaxy A37 قد طُرح في أبريل بإصدارين هما 6/128 جيجابايت بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا و8/256 جيجابايت بسعر 459 جنيهًا إسترلينيًا.

بينما وصل Galaxy A57 بإصدار 8/256 جيجابايت مقابل 529 جنيهًا إسترلينيًا، وإصدار 12/512 جيجابايت مقابل 699 جنيهًا إسترلينيًا.

وشمل الخصم جميع إصدارات Galaxy A57، إلى جانب نسخة 8/256 جيجابايت من Galaxy A37، بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا، وهو خصم فوري لا يتضمن عروض الاستبدال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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