تكنولوجيا: تقرير: أبل تطور Mac Studio بمعالج M7 Ultra مع ترقية كبيرة مرتقبة في 2028

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق إصدار جديد من Mac Studio في وقت لاحق من هذا العام، مزودًا بمعالجي M5 Max وM5 Ultra، في تحديث يركز على تحسين الأداء من دون تغييرات في التصميم.

ويأتي هذا التحديث بعد إصدار Mac Studio الحالي في أوائل 2025، والذي يعتمد على معالجي M4 Max وM3 Ultra، ما جعل النسخة المزودة بـM3 Ultra تبدو متأخرة مقارنة بأحدث معالجات الشركة.

ووفقًا لتقرير جديد، تخطط أبل أيضًا لإطلاق نسخة أكثر تطورًا من Mac Studio في عام 2028، تعمل بمعالج M7 Ultra، مع تحسينات داخلية تستهدف رفع كفاءة التبريد وتحسين الأداء في مهام الذكاء الاصطناعي التي تُنفذ محليًا على الجهاز.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة تعمل على تطوير مشتت حراري جديد يساعد على الحفاظ على درجات حرارة منخفضة عند تشغيل الأحمال الثقيلة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الترقية ستصل مع إصدار M5 Ultra أم ستقتصر على إصدار M7 Ultra.

كما يلمح التقرير إلى احتمال حصول نسخة M7 Ultra على بعض التغييرات في التصميم، رغم أن أبل اعتادت الإبقاء على تصميم أجهزتها المكتبية لفترات طويلة قبل إجراء أي تحديثات كبيرة.

وفي السياق نفسه، يشير التقرير إلى أن أبل قد تتخلى عن إطلاق إصدارات Pro وMax وUltra ضمن سلسلة معالجات M6، لتنتقل مباشرة إلى سلسلة M7 عالية الأداء.

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