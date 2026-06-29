علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: RedMagic تؤكد رسميًا الموعد العالمي لإطلاق جهازها اللوحي الرائد الجديد

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: RedMagic تؤكد رسميًا الموعد العالمي لإطلاق جهازها اللوحي الرائد الجديد 1/2
  • تكنولوجيا: RedMagic تؤكد رسميًا الموعد العالمي لإطلاق جهازها اللوحي الرائد الجديد 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت RedMagic استعدادها لإطلاق جهازها اللوحي الرائد الجديد عالميًا، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة X إعلانًا تشويقيًا يفيد بأن RedMagic Astra 2 “سيصل قريبًا”، دون الكشف عن موعد الإطلاق أو الأسعار.

وتشير التوقعات إلى أن النسخة العالمية ستكون مبنية على جهاز RedMagic Gaming Tablet 5 Pro، المقرر إطلاقه في الصين يوم 30 يونيو.

ويأتي الجهاز بشاشة OLED قياس 9.06 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 185 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة، كما يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 لتقديم أداء قوي في الألعاب.

وزودت RedMagic الجهاز أيضًا بنظام تبريد مائي، إلى جانب بطارية بسعة 8300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، فضلًا عن منفذي USB-C.

وسيتوفر الجهاز باللونين الأسود والفضي، على أن تكشف الشركة مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالإطلاق العالمي خلال الفترة المقبلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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