تكنولوجيا: سوني تعلن مغادرة 8 ألعاب لخدمة PlayStation Plus خلال يوليو 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني قائمة الألعاب التي ستغادر مكتبة ألعاب PlayStation Plus Extra وPremium خلال يوليو 2026، بعد تعديل خطتها وتأجيل إزالة بعض العناوين إلى أغسطس.

وبدلًا من خروج 13 لعبة كما أشارت التوقعات الأولية، سيغادر 8 ألعاب فقط الخدمة في يوليو، وهي:

The Jackbox Party Pack 9

Risk of Rain 2

Tropico 6

Source of Madness

Cursed to Golf

Hundred Days – Winemaking Simulator

Get Even

Infinite Minigolf

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة سوني المعتادة، إذ تضيف الشركة ألعابًا جديدة إلى مكتبة الخدمة كل شهر، مقابل إزالة بعض العناوين القديمة، والتي تبقى عادة متاحة لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرًا.

وسيتمكن المشتركون من لعب هذه الألعاب حتى 21 يوليو، وبعد ذلك لن يكون بالإمكان الوصول إليها عبر الاشتراك، إلا في حال شرائها بشكل منفصل.

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