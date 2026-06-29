تكنولوجيا: جوجل تسد 124 ثغرة أمنية في اندرويد بينها ثغرة تُستغل بالفعل في الهجمات الإلكترونية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل تحديث الأمان لشهر يونيو 2026 لنظام اندرويد، والذي يُعد من أكبر التحديثات الأمنية هذا العام، إذ يعالج 124 ثغرة أمنية، من بينها ثغرة خطيرة يجري استغلالها بالفعل في هجمات حقيقية.

وتحمل الثغرة الخطيرة الرمز CVE-2025-48595، وتوجد داخل إطار عمل نظام اندرويد، ما يسمح للمهاجمين بالحصول على صلاحيات أعلى على الجهاز دون أي تدخل من المستخدم.

وأكدت جوجل أنها رصدت استغلالًا محدودًا لهذه الثغرة، لكنها لم تكشف عن الجهة المسؤولة أو تفاصيل الهجمات. وتشمل الأجهزة المتأثرة تلك التي تعمل بإصدارات Android 14 وAndroid 15 وAndroid 16 وAndroid 16 QPR2.

ولا يقتصر التحديث على هذه الثغرة، إذ يتضمن أيضًا إصلاح 123 ثغرة أخرى. ويأتي التحديث على مرحلتين، حيث يغطي إصدار الأول من يونيو مكونات اندرويد الأساسية، ويعالج 18 ثغرة مصنفة على أنها حرجة، بينما يضيف إصدار الخامس من يونيو إصلاحات خاصة بالنواة وتعريفات الشرائح من شركات مثل كوالكوم وMediaTek.

ويعتمد وصول التحديث على الشركة المصنعة للهاتف، إذ تحصل هواتف Pixel عادة على التحديث أولًا، تليها أحدث هواتف سامسونج خلال أيام، بينما قد يتأخر وصوله إلى بعض الهواتف المتوسطة أو القديمة لعدة أسابيع.

ويمكن للمستخدمين التحقق من مستوى تحديث الأمان عبر الانتقال إلى الإعدادات، ثم قسم الأمان والخصوصية، وبعدها النظام والتحديثات، حيث يجب أن يظهر تاريخ الأول أو الخامس من يونيو 2026. وإذا كان التاريخ أقدم من ذلك، فمن المستحسن البحث عن التحديثات وتثبيت أحدث إصدار فور توفره.

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