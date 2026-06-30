تكنولوجيا: سامسونج تؤكد تطوير Galaxy Ring 2 مع 3 ترقيات مرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سامسونج رسميًا أنها تعمل على تطوير الجيل الثاني من خاتمها الذكي Galaxy Ring، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراته لمنافسة المنتجات الأحدث في السوق.

وأوضح نائب الرئيس الأول في سامسونج، الدكتور هون باك، أن الإصدار الجديد سيحصل على تحسينات في العتاد، تشمل المستشعرات وعمر البطارية، لكنه أشار إلى أن العامل الأهم سيكون تطوير البرمجيات، لأنها المسؤولة عن تحليل بيانات مثل معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجلد، والحركة.

ولمح المسؤول أيضًا إلى إمكانية دعم Galaxy Ring 2 لهواتف آيفون مستقبلًا، لكنه امتنع عن تأكيد هذه الخطوة بشكل رسمي، كما لم يكشف عن موعد الإطلاق أو المواصفات النهائية للجهاز.

وتشير التسريبات إلى أن Galaxy Ring 2 سيأتي بثلاث ترقيات رئيسية، تشمل زيادة عمر البطارية من أسبوع إلى ما بين 9 و10 أيام، وتصميمًا أنحف وأخف وزنًا لتحسين الراحة أثناء الاستخدام، بالإضافة إلى مستشعرات جديدة توفر قياسًا أكثر دقة لدرجة حرارة الجلد، مع دعم ميزات إضافية لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية.

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