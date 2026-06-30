تكنولوجيا: كوالكوم تحدد موعد مؤتمر Snapdragon Summit 2026 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم رسميًا موعد انعقاد مؤتمر Snapdragon Summit 2026، والذي سيقام في الفترة بين 22 و24 سبتمبر بمدينة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية.

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن المنتجات التي ستعلن عنها خلال الحدث، فمن المتوقع أن يشهد المؤتمر الكشف عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6، الذي يُنتظر أن يخلف معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد.

وتشير التسريبات إلى أن كوالكوم قد تعلن أيضًا عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، إلى جانب معالجات أخرى قيد التطوير، من بينها Snapdragon 8 Elite Gen 5XX وSnapdragon 8 Gen 5 Pro، واللذان يعتمدان على دقة تصنيع 3 نانومتر.

كما رجحت تسريبات سابقة أن يحمل معالج Snapdragon 8 Gen 5 Pro الاسم التجاري Snapdragon 8 Gen 6 عند إطلاقه، إلا أن كوالكوم لم تؤكد هذه المعلومات حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة المزيد من التفاصيل حول الجيل الجديد من معالجاتها خلال مؤتمر سبتمبر المقبل.

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