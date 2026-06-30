انت الان تتابع خبر قاضية أمريكية ترفض طلب "ميتا" بإسقاط دعوى تتهمها بإدمان الأطفال على منصاتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب قرار صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين، رفضت قاضية المحكمة الجزئية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إيفون جونزاليس روجرز، طلب "ميتا" برد الاتهامات الموجهة إليها.



وتتضمن الدعوى اتهامات للشركة بالخداع، وممارسة أساليب غير عادلة، إضافة إلى انتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ما يمهد لاستمرار الإجراءات القضائية بحق الشركة أمام المحكمة.

