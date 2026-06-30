تكنولوجيا: تقرير: شاشة MacBook Ultra ستدعم نطاقًا لونيًا أوسع بكثير من DCI-P3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير جديدة إلى أن أبل تخطط لتقديم قفزة كبيرة في جودة شاشات أجهزتها المقبلة، مع اعتماد تقنية OLED في MacBook Ultra المتوقع إطلاقه خلال خريف 2026.

وبحسب المعلومات، لن يقتصر الانتقال إلى شاشات OLED على توفير تصميم أنحف وسطوع أعلى واستهلاك أقل للطاقة، بل سيشمل أيضًا دعم نطاق لوني أوسع بكثير مقارنة بالأجيال الحالية.

وتعتمد معظم أجهزة أبل حاليًا على تغطية كاملة تقريبًا لنطاق الألوان DCI-P3، إلا أن الشركة تستهدف في أجهزتها القادمة تغطية لا تقل عن 95% من نطاق BT.2020، وهو معيار يوفر مساحة لونية أكبر بكثير، إذ يغطي نحو 75% من الألوان التي يمكن للعين البشرية تمييزها، مقارنة بحوالي 50% فقط مع DCI-P3.

ومن شأن هذا التطور أن يجعل MacBook Ultra أكثر ملاءمة لتحرير وعرض محتوى HDR المخصص لأجهزة التلفاز الحديثة بدقة 4K و8K، حيث سيتمكن المستخدمون من إجراء عمليات تصحيح الألوان مباشرة على شاشة الحاسب، دون الحاجة إلى شاشة احترافية خارجية.

كما يشير التقرير إلى أن أبل لا تركز فقط على تحسين السطوع أو الدقة أو سرعة الاستجابة مع شاشات OLED، بل تسعى أيضًا إلى رفع جودة عرض الألوان إلى مستوى يناسب الاستخدامات الاحترافية.

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