تكنولوجيا: تقرير: سامسونج قد تتولى تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Anthropic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد أن سامسونج وAnthropic دخلتا في مفاوضات أولية بشأن اتفاق محتمل تتولى بموجبه سامسونج تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تطورها الشركة الأمريكية.

وبحسب التقرير، دفع الطلب المتزايد على أشباه الموصلات، خاصة مع الطفرة الكبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لمصانع TSMC لتصنيع رقائقها.

وقبل ازدهار سوق الذكاء الاصطناعي، كانت سامسونج وIntel تواجهان تحديات في قطاع تصنيع الشرائح، إلا أن التطورات الأخيرة ساهمت في تحسين وضعهما. وتشير تقارير إلى أن أبل تدرس مجددًا التعاون مع Intel لتوريد بعض الشرائح، كما يُقال إنها تجري محادثات مع سامسونج أيضًا.

وفي الوقت نفسه، أكدت Anthropic لشركائها الحاليين أن مراكز بياناتها ستواصل الاعتماد خلال الفترة المقبلة على شرائح Amazon Titanium، ووحدات Tensor Processing Units (TPUs) من جوجل، إلى جانب معالجات الرسومات من Nvidia.

ورغم ذلك، تسعى الشركة إلى تطوير عتاد مخصص خاص بها لتلبية احتياجاتها المتزايدة في مجال الحوسبة ودعم خططها المستقبلية للنمو. ويُذكر أن OpenAI تعمل بدورها على مشروع مشابه، إذ تجري محادثات مع Broadcom لتطوير شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة.

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