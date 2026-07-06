تكنولوجيا: جوجل تؤجل 3 ميزات جديدة رغم الإعلان عنها منذ أشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم إعلان جوجل عن عدد من الميزات الجديدة خلال الأشهر الماضية، فإن بعضها لم يصل إلى المستخدمين حتى الآن، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة قد أجلت إطلاقها أو تخلت عنها.

وتشمل هذه الميزات:

شريط التنقل العائم في Google Photos: استعرضت جوجل التصميم الجديد أكثر من مرة، لكنه لا يزال غائبًا عن نسخة اندرويد، رغم توفره على iOS.

تصميم جديد لأزرار Gboard: اختبرت الشركة أزرارًا بتصميم أكثر حداثة يتماشى مع لغة Material 3 Expressive، إلا أنها لم تطلقه رسميًا حتى الآن.

دمج Gemini Live مع Google Messages: رغم استعراض الميزة العام الماضي، وإضافة دعم لتطبيقات أخرى لاحقًا، لا يزال Gemini Live يفتقد إمكانية إرسال الرسائل عبر Google Messages.

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