تكنولوجيا: تقرير: آيفون Ultra قد يتأخر في الأسواق ويُطرح بكميات محدودة عند الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير جديدة إلى أن هاتف آيفون Ultra القابل للطي قد لا يتوفر للحجز مباشرة بعد الإعلان عنه، رغم التوقعات بالكشف الرسمي عنه خلال شهر سبتمبر المقبل إلى جانب سلسلة آيفون 18 Pro.

وبحسب المحلل Ming-Chi Kuo، ستطرح أبل الهاتف بكميات محدودة في البداية بسبب تحديات التصنيع، وهو ما سيؤدي إلى تأجيل بدء الطلبات المسبقة مقارنة بهاتفي آيفون 18 Pro وآيفون 18 Pro Max.

كما توقع أن تبدأ الشركة شحن الهاتف خلال الربع الرابع من عام 2026، مؤكدًا أن الجهاز قد ينفد من الأسواق فور طرحه، رغم أن سعره المتوقع يتراوح بين 2300 و2500 دولار.

وأشار التقرير إلى أن محدودية الكميات قد تمنح تجار إعادة البيع فرصة لطرح الهاتف بأسعار أعلى بنسبة تتراوح بين 50 و100% مقارنة بسعره الرسمي.

ويتوقع Kuo أن تشحن أبل ما بين 7 و8 ملايين وحدة من الهاتف القابل للطي قبل نهاية عام 2026، في حين أشارت تقارير أخرى مؤخرًا إلى أن الشركة رفعت هدف الإنتاج إلى نحو 10 ملايين وحدة.

ومن المنتظر أن يأتي آيفون Ultra بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.76 بوصة، وشاشة خارجية بقياس 5.49 بوصة، مع معالج Apple A20 Pro، وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5500 مللي أمبير.

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