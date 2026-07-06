تكنولوجيا: سامسونج تؤكد رسميًا أسماء Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra2 وGalaxy Able

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سامسونج رسميًا أسماء أجهزتها القابلة للارتداء المقبلة، والتي من المتوقع أن تكشف عنها خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب في 22 يوليو بمدينة لندن.

وتضم القائمة ساعتي Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra2، إلى جانب جهاز جديد يحمل اسم Galaxy Able.

ويُعتقد أن Galaxy Able سيكون أول سماعات من سامسونج بتصميم يُثبت على الأذن دون إدخالها داخل قناة الأذن، بعدما كانت التسريبات السابقة تشير إلى أنها ستُطرح باسم Galaxy Buds Able. إلا أن الشركة تخلت على ما يبدو عن كلمة “Buds” في التسمية.

كما تشير المعلومات إلى أن السماعات ستعتمد على تقنية التوصيل العظمي لنقل الصوت، بدلًا من استخدام مكبرات الصوت التقليدية الموجودة في سلسلة Galaxy Buds.

وجاء تأكيد الأسماء عبر أحدث إصدار من تطبيق Galaxy Wearable، الذي تضمن إشارات برمجية إلى الأجهزة الجديدة.

أما بالنسبة للساعات، فتشير التسريبات إلى أن Galaxy Watch9 سيحافظ على تصميم الجيل السابق، مع احتمال استمرار استخدام معالج Exynos W1000، في حين يُتوقع أن يعمل Galaxy Watch Ultra2 بمعالج Snapdragon Wear Elite الجديد، إلى جانب شاشة OLED يصل سطوعها إلى 5000 نتس.

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