تكنولوجيا: الطلب على هواتف Galaxy S26 يواصل الارتفاع دون أي تباطؤ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واصلت هواتف Galaxy S26 تحقيق مبيعات قوية بعد مرور أربعة أشهر على إطلاقها، إذ لا تزال تشهد طلبًا مرتفعًا في كوريا الجنوبية والأسواق العالمية.

ودفعت المبيعات التي فاقت التوقعات عند الإطلاق في مارس الماضي سامسونج إلى رفع إنتاج السلسلة خلال شهر أبريل من 2.4 مليون إلى 3 ملايين وحدة، توزعت على 1.3 مليون وحدة من Galaxy S26، و1.5 مليون وحدة من Galaxy S26 Ultra، و200 ألف وحدة من Galaxy S26+.

وكشف تقرير جديد نشره ET News أن سامسونج قررت مجددًا زيادة إنتاج سلسلة Galaxy S26 خلال شهر يوليو إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة، بزيادة تبلغ 50% مقارنة بالخطة الأصلية التي كانت تستهدف إنتاج مليون وحدة فقط.

ورجح التقرير أن يعود هذا الارتفاع في الطلب إلى الحملات الترويجية الواسعة، إلى جانب مخاوف المستهلكين من احتمال ارتفاع أسعار سلسلة Galaxy S27 بشكل ملحوظ بسبب أزمة شرائح الذاكرة.

ومن أبرز هذه الحملات مهرجان Samsung Electronics Appreciation Festival الذي أُقيم في كوريا الجنوبية بين 8 يونيو و5 يوليو، حيث قدمت سامسونج خصومات وصلت إلى 20% عبر قسائم رقمية، وهو ما ساهم في زيادة مبيعات سلسلة Galaxy S26 بنحو ثلاثة أضعاف خلال فترة الحملة.

ووفقًا للتقرير، يواصل Galaxy S26 Ultra تصدر المبيعات بين جميع الطرازات، في حين تأجلت مواعيد تسليمه داخل كوريا الجنوبية إلى الشهر المقبل نتيجة استمرار الطلب المرتفع.

المصدر