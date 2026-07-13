تكنولوجيا: مسؤول سابق في روكستار يلمح إلى سبب تأخر إصدار GTA 6 على الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف جون ريكيو، المنتج السابق في Rockstar Games، عن أحد الأسباب المحتملة وراء تأخر إصدار GTA 6 على أجهزة الحاسب، مشيرًا إلى أن الاستوديو يفضل التركيز أولًا على أجهزة الألعاب المنزلية قبل الانتقال إلى الحاسب.

وأوضح ريكيو، الذي شارك سابقًا في تطوير ألعاب Red Dead Redemption وMax Payne 3 وGTA 5، أن تطوير اللعبة على المنصات ذات المواصفات الثابتة مثل PlayStation وXbox يكون أسهل، لأن توسيع نطاق التطوير لاحقًا أسهل من تقليصه.

وأضاف أن الحاسب الشخصي، رغم قدراته العالية، يتطلب دعم عدد كبير من العتاد والتكوينات المختلفة، وهو ما يزيد من تعقيد عملية التطوير واختبار التوافق.

وأشار أيضًا إلى أن موارد التطوير، مهما بدت كبيرة، تظل محدودة، موضحًا أن تخصيص الوقت والميزانية لإصدار نسخة الحاسب يعني تقليل الموارد الموجهة إلى جوانب أخرى من المشروع.

ورغم ذلك، أكد ريكيو أن روكستار تسعى في النهاية إلى دعم أكبر عدد ممكن من المنصات، لافتًا إلى أن تأخير نسخ الحاسب في ألعاب سابقة كان قرارًا تجاريًا أكثر منه تقنيًا.

وتأتي هذه التصريحات رغم تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة Take-Two، ستراوس زيلنيك، في وقت سابق أن فريق روكستار يمتلك موارد مالية وبشرية وإبداعية ضخمة، إلا أن حجم المشروع والتقنيات الجديدة المستخدمة قد يفرضان تحديات حتى على أكبر استوديوهات التطوير.

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