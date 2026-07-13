تكنولوجيا: Acer تكشف عن هاتف ذكي جديد مزود بشاشة خلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer عن هاتفها الذكي الجديد Sospiro A15 المخصص لأسواق أمريكا اللاتينية، والذي يتميز بوجود شاشة ثانوية في الجهة الخلفية تُعد أبرز نقاط قوته.

وتبلغ قياس الشاشة الخلفية 1.88 بوصة من نوع TFT، وبدقة 240 × 284 بكسل، حيث تتيح عرض الإشعارات، والتحكم في تشغيل الموسيقى، كما يمكن استخدامها كمعاين للكاميرا الخلفية أثناء التقاط الصور.

أما في الواجهة الأمامية، فيضم الهاتف شاشة IPS بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1600 × 720 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc T615 المخصص للفئة الاقتصادية، والذي لا يدعم شبكات 5G، إلى جانب 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من سعة التخزين، مع إمكانية توسيعها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

كما يضم بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن بقدرة 18 واط عبر منفذ USB-C، ويعمل بنظام Android 16.

ومن بين المزايا الأخرى، يدعم الهاتف NFC، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ويحمل تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل الجانبي.

ويبلغ سُمك الهاتف 8.35 ملم، ويزن 206 جرامات، ويتوفر باللونين البرتقالي والأزرق، فيما لم تكشف الشركة حتى الآن عن سعره الرسمي.

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