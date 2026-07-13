تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإطلاق وحدة تحكم خاصة بلعبة Microsoft Flight Simulator على Xbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honeycomb لإطلاق وحدة التحكم الجديدة Echo Aviation Controller XPC، وهي نسخة مخصصة لأجهزة Xbox Series X|S تستهدف عشاق ألعاب محاكاة الطيران، وعلى رأسها Microsoft Flight Simulator، بينما لن تدعم PlayStation 5 رغم توفر اللعبة على منصة سوني.

وتأتي وحدة التحكم الجديدة بتصميم 3 في 1، إذ تجمع المقود، ودواسات التوجيه، وذراع التحكم في قوة الدفع داخل جهاز واحد مدمج، ما يغني عن الحاجة إلى شراء عدة ملحقات منفصلة، كما يجعلها خيارًا عمليًا وسهل الحمل.

وكان الإصدار الأصلي من Echo Aviation Controller قد صدر لأجهزة الحاسب وماك، وقدم أداءً جيدًا بشكل عام، إلا أن إعداداته داخل Microsoft Flight Simulator كانت معقدة بسبب واجهة اللعبة، وليس بسبب وحدة التحكم نفسها.

وتأمل الشركة أن تضيف مايكروسوفت ملفات تعريف جاهزة للإصدار الجديد على أجهزة Xbox، لتسهيل عملية الإعداد وتحسين تجربة الاستخدام.

ومن المقرر طرح Echo Aviation Controller XPC خلال خريف 2026، فيما لم تكشف Honeycomb حتى الآن عن سعره الرسمي، كما أشارت إلى أن النسخة المخصصة للحاسب ستعود إلى الأسواق قريبًا بعد نفادها، مع إمكانية التسجيل لتلقي إشعارات عند توفرها مجددًا.

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