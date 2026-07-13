تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف معالجات مختلفة لسلسلة Redmi Note 17 عن التوقعات السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن تفاصيل إضافية تخص سلسلة Xiaomi Redmi Note 17، قبل إطلاقها الرسمي في الصين يوم 14 يوليو، كما أشار إلى استخدام معالجات مختلفة عن تلك التي ذكرتها التسريبات السابقة.

وبحسب المسرب Experience More عبر منصة Weibo، سيعمل هاتف Redmi Note 17 بمعالج Snapdragon 4 Gen 4، بينما سيعتمد Redmi Note 17 Pro على معالج Snapdragon 6s Gen 4، وهو ما يتعارض مع تقارير سابقة تحدثت عن استخدام Snapdragon 6s Gen 4 وSnapdragon 6 Gen 5 على التوالي.

وأضاف التسريب أن هاتف Redmi Note 17 سيأتي بشاشة Samsung E4 Pro بقياس 7 بوصات وبدقة 1080p، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وهيكل بإطار بلاستيكي، وتصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار.

وأكدت شاومي مسبقًا أن الهاتف سيحمل بطارية ضخمة بسعة 8,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

أما Redmi Note 17 Pro، فسيضم شاشة مسطحة بقياس 6.83 بوصة وبدقة 1.5K، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بصمة بصري، وإطار بلاستيكي.

وسيحصل الهاتف على بطارية بسعة 9,000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، إلى جانب الشحن العكسي السلكي بقدرة 22.5 واط، كما سيأتي بمعايير مقاومة IP66 وIP68 وIP69 وIP69K للحماية من الماء والغبار.

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