تكنولوجيا: شركة Hisense تكشف رسميا عن هاتف e-ink جديد يأتي مع شاشة ثانوية قابلة للفصل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف رسميا عن هاتف Hisense A10 والذي تبين أنه هاتف e-ink مثير للاهتمام ثنائي الشاشة و شاشته الثانوية مغناطيسية وقابلة للفصل وتماما كما هو الحال في هاتف Hibreak Dual 2 فإن الشاشة الثانوية عبارة عن شاشة LCD ملونة وتتصل مغناطيسيا بالجزء الخلفي من الهاتف مما يوفر للمستخدمين مرونة إضافية ولكن لم يتم تأكيد مواصفات الشاشة القابلة للفصل بعد

أما بالنسبة للشاشة الأمامية فهي شاشة monochrome مقاس 6.13 inch ويبدو حجم الحافة display bezel مشابها تماما للحافة الموجودة في هاتف Hibreak Dual 2 وقد ألمحت التشويقات الرسمية إلى أن هاتف e-ink سيكون مدعوما بمعالج SoC بدقة تصنيع 4nm ويحتوي على 8 cores ويمكن أن يكون معالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي لا يزال قادرا على التعامل مع أعباء العمل الثقيلة

ورغم أن الشركة لم تؤكد ذلك بعد إلا أن المسربين أفادوا بأن الشاشة القابلة للفصل من غير المرجح أن تشحن مع الهاتف وبدلا من ذلك ستكون متاحة كعملية شراء منفصلة وتظل التفاصيل الأخرى حول الهاتف e-ink مجهولة بما في ذلك السعر ومع ذلك من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Hisense من 590 دولار في الصين