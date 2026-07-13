تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشتها الجديدة A27i 2026 بمقاس 27 inch ومعدل تحديث 144 Hz في أسواق إضافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت شاشة Xiaomi Monitor A27i 2026 متاحة الآن في المزيد من الأسواق العالمية بما في ذلك المانيا و امريكا وتباع الشاشة في سوق المانيا مباشرة عبر شاومي بسعر 129 يورو بعد أن كان السعر المقترح للتجزئة 139 يورو بينما تتوفر في سوق بريطانيا مباشرة من خلال شركة شاومي بسعر 119 pounds

ويتمثل العيب الرئيسي للشاشة في دقتها المنخفضة نسبيا حيث تقدم الشاشة بمقاس 27 inch دقة تبلغ 1920x 1080 pixels فقط مما يعني أنها تتبع معيار Full HD ولا تبدو بالوضوح الكافي مقارنة بمنتجات أخرى في نفس الفئة السعرية حيث تتوفر شاشات بمقاس 27 inch وبدقة تفوقها تصل إلى 2560x 1440 pixels على نطاق واسع وتتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 144 Hz وهو أعلى من المتوسط في هذه الفئة ومع ذلك لا تصنف كشاشة ألعاب حقيقية نظرا لأن زمن الاستجابة يقدر بنحو 6 milliseconds

وتذكر شاومي أن دقة الألوان عند التشغيل الأول تصل إلى معدل Delta E أقل من 1 وتأتي لوحة الشاشة كشريحة 6 bit أصلية تستخدم تقنية FRC لمحاكاة عمق ألوان 8 bit ووفقا للشركة تقدم لوحة IPS مستوى سطوع يصل إلى 300 cd/m² ونسبة تباين ثابتة تبلغ 1500:1 وتظل مجموعة الميزات محدودة إلى حد ما حيث توفر الشاشة منفذا واحدا من نوع DisplayPort 1.4 ومنفذا واحدا من نوع HDMI 2.0 دون احتواء الشاشة على موزعات USB hub أو وظائف KVM ويدعم الحامل المرفق تعديل الإمالة tilt فقط على الرغم من توفر إمكانية التثبيت عبر معيار VESA