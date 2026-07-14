تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم وألوان Google Pixel 11 قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن صور لهاتف Google Pixel 11 بثلاثة ألوان مختلفة، وذلك قبل الإعلان الرسمي المقرر في 12 أغسطس.

وجرى العثور على الصور ضمن صفحات على أمازون يُعتقد أنها مسودات أو صفحات تجريبية أعدتها المنصة استعدادًا لإطلاق الهاتف، حيث تظهر المنتجات على أنها تُباع وتشحن مباشرة من أمازون ضمن متجر جوجل.

وتحمل الألوان في عناوين الصفحات أسماء Obsidian وHibiscus وPistachio، بينما تشير أوصاف المنتجات إلى أسماء مختلفة هي Midnight وFuchsia وMoss، وهي الأسماء التي تتوافق مع التسريبات السابقة.

وتؤكد الصور اعتماد الهاتف على لغة التصميم المعتادة لسلسلة Pixel، ما يعزز احتمالية أنها تخص Pixel 11 بالفعل.

كما كشفت الصفحات عن بعض المواصفات، والتي تشمل شاشة بقياس 6.3 بوصة وبدقة 1080 × 2424 بكسل، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من سعة التخزين.

ويبلغ وزن الهاتف 204 جرامات، بينما تأتي بطاريته بسعة 4,985 مللي أمبير/ساعة، كما أدرج بسعر 899 دولارًا.

ومن المتوقع أن يعمل Pixel 11، إلى جانب بقية أفراد السلسلة، بمعالج Tensor G6، والذي يُرجح أن يكون أول معالج للهواتف الذكية يُصنع بدقة 2 نانومتر لدى شركة TSMC.

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