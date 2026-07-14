تكنولوجيا: جهاز GPS جديد للحيوانات الأليفة يدعم التتبع والمحادثات الصوتية ثنائية الاتجاه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Mova أول جهاز لتتبع الحيوانات الأليفة ضمن مجموعتها للأجهزة الذكية، ويحمل اسم SureTrack Pro، بعد أن اشتهرت سابقًا بروبوتات التنظيف وجزازات العشب الذكية.

وصممت الشركة الجهاز للقطط والكلاب التي يزيد وزنها على 3.5 كيلوجرام، إذ يُثبت في الطوق ويزن 27 جرامًا فقط، مع إمكانية تتبع موقع الحيوان والتواصل معه في أي وقت.

ويعتمد SureTrack Pro على ست تقنيات لتحديد الموقع، تشمل GPS وAGPS وLBS وBluetooth وWLAN وActive Radar، ما يتيح تحديث الموقع كل 5 ثوانٍ بدقة تصل إلى مستوى الأمتار. كما يدعم الاتصال عبر شبكات LTE/4G و5G من خلال شريحة eSIM مدمجة.

ولا يقتصر الجهاز على التتبع، بل يوفر أيضًا مكالمات صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي، وهي ميزة قد تكون مفيدة عند ضياع الحيوان أو ابتعاده عن صاحبه.

ويضم الجهاز كذلك ميزة السياج الجغرافي الذكي مع إمكانية إنشاء أربع مناطق آمنة، إضافة إلى تتبع النشاط اليومي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وسجل لمواقع الحيوان يمتد حتى 365 يومًا، إلى جانب ضوء LED وتنبيه صوتي لتسهيل العثور عليه في الظلام أو عند اقترابه.

ويتوفر Mova SureTrack Pro حاليًا في عدد من الدول الأوروبية عبر المتجر الرسمي بسعر 99.99 يورو، مع اشتراك مجاني لمدة شهر. وبعد انتهاء الفترة التجريبية، يتطلب استخدام جميع المزايا اشتراكًا مدفوعًا، بينما لم تكشف الشركة بعد عن موعد توفره أو أسعاره في الأسواق الأخرى.

المصدر