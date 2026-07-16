تكنولوجيا: تسريبات مفصلة تكشف عن جهاز GPD Win Max 3 الجديد مع معالجات AMD Strix Halo وبطارية قابلة للإزالة وفتحتين لأقراص SSD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مرت بضعة أسابيع منذ ظهور التفاصيل الأولية حول جهاز GPD Win Max 3 على الإنترنت حيث نشرها في البداية MuBus على منصة Bilibili ثم ادعى موقع Droix الحصول على معلومات حصرية حول الجهاز وفي الملخص أفاد الأخير بأن جهاز Win Max 3 سيكون متاحا مع شاشة AMOLED بمقاس 9.06 inch وبمعدل تحديث 165 Hz وبطارية بقدرة 97 Wh وذاكرة عشوائية تصل إلى 128 GB من نوع LPDDR5X RAM

وفي الوقت الحالي لم تعلن شركة GPD رسميا بعد عن جهاز Win Max 3 أو أي جهاز في سلسلة Win Max ومع ذلك حصل موقع Droix على اثنتي عشرة صورة جديدة تعرض جهاز Win Max 3 من زوايا متعددة وعلى سبيل المثال تؤكد الصور الجديدة أن جهاز Win Max 3 يفتقر إلى منفذ OCuLink الموجود في معظم إصدارات جهاز Win Max 2 والمعروض حاليا بسعر 1680 دولار بالإضافة إلى ذلك قامت GPD بتضمين منفذ USB4 خلفي واحد ومقبس صوت 3.5 mm لتكملة موصل طاقة DC بقدرة 180 W نفسه الموجود في جهاز Win 5 ويحاكي الجهاز طراز Win 5 في جوانب أخرى أيضا بما في ذلك البطارية القابلة للفصل والتي يمكن توصيلها عبر كابل تمديد extension cable عند الحاجة

وعلاوة على ذلك يحتوي جهاز Win Max 3 على منفذ HDMI كامل الحجم ومنفذ ثان من نوع Type-C ومنفذين من نوع USB Type-A وفتحة لقرص Mini SSD 1517 وفوق كل ذلك يزعم أن جهاز Win Max 3 يمكنه استخلاص طاقة تصل إلى 110 W من معالج Ryzen AI Max+ 388 أو معالج Ryzen AI Max+ 395 مع ترك مساحة لفتحات أقراص M.2 2230 و M.2 2280 SSD وللأسف لا يزال السعر والتوفر غير معروفين في هذه المرحلة