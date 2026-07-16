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تكنولوجيا: تسريبات مفصلة تكشف عن جهاز GPD Win Max 3 الجديد مع معالجات AMD Strix Halo وبطارية قابلة للإزالة وفتحتين لأقراص SSD

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مرت بضعة أسابيع منذ ظهور التفاصيل الأولية حول جهاز GPD Win Max 3 على الإنترنت حيث نشرها في البداية MuBus على منصة Bilibili ثم ادعى موقع Droix الحصول على معلومات حصرية حول الجهاز وفي الملخص أفاد الأخير بأن جهاز Win Max 3 سيكون متاحا مع شاشة AMOLED بمقاس 9.06 inch وبمعدل تحديث 165 Hz وبطارية بقدرة 97 Wh وذاكرة عشوائية تصل إلى 128 GB من نوع LPDDR5X RAM

The GPD Win Max 3 contains a substantial cooling solution.The GPD Win Max 3 is said to feature Hall effect triggers, capacitive joysticks and a 6-axis gyroscope.

وفي الوقت الحالي لم تعلن شركة GPD رسميا بعد عن جهاز Win Max 3 أو أي جهاز في سلسلة Win Max ومع ذلك حصل موقع Droix على اثنتي عشرة صورة جديدة تعرض جهاز Win Max 3 من زوايا متعددة وعلى سبيل المثال تؤكد الصور الجديدة أن جهاز Win Max 3 يفتقر إلى منفذ OCuLink الموجود في معظم إصدارات جهاز Win Max 2 والمعروض حاليا بسعر 1680 دولار بالإضافة إلى ذلك قامت GPD بتضمين منفذ USB4 خلفي واحد ومقبس صوت 3.5 mm لتكملة موصل طاقة DC بقدرة 180 W نفسه الموجود في جهاز Win 5 ويحاكي الجهاز طراز Win 5 في جوانب أخرى أيضا بما في ذلك البطارية القابلة للفصل والتي يمكن توصيلها عبر كابل تمديد extension cable عند الحاجة

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وعلاوة على ذلك يحتوي جهاز Win Max 3 على منفذ HDMI كامل الحجم ومنفذ ثان من نوع Type-C ومنفذين من نوع USB Type-A وفتحة لقرص Mini SSD 1517 وفوق كل ذلك يزعم أن جهاز Win Max 3 يمكنه استخلاص طاقة تصل إلى 110 W من معالج Ryzen AI Max+ 388 أو معالج Ryzen AI Max+ 395 مع ترك مساحة لفتحات أقراص M.2 2230 و M.2 2280 SSD وللأسف لا يزال السعر والتوفر غير معروفين في هذه المرحلة

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