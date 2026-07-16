تكنولوجيا: 5 تحسينات نأمل أن تقدمها سامسونج في هاتف Galaxy A58 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد Galaxy A57 5G من الهواتف المتوسطة المميزة بفضل تصميمه النحيف وجودة تصنيعه العالية، إلى جانب وعد سامسونج بتوفير تحديثات لفترة طويلة. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من الجوانب التي يمكن تحسينها في الجيل القادم Galaxy A58 5G.

ويأتي عمر البطارية في مقدمة النقاط التي تحتاج إلى تطوير، إذ لم يقدم الهاتف أداءً أفضل من الجيل السابق رغم اعتماده على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير. لذلك، من المتوقع أن تركز سامسونج على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وربما استخدام بطارية ذات كثافة طاقة أعلى.

كما تحتاج الكاميرات إلى مزيد من التطوير، فبالرغم من أن الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تقدم نتائج جيدة، فإنها لا تتفوق بشكل واضح على المنافسين في الفئة نفسها.

ومن أبرز التحسينات المطلوبة تحسين معالجة الصور، وتوسيع النطاق الديناميكي، وتزويد الهاتف بكاميرا فائقة الاتساع ذات جودة أفضل، بينما قد يكون إضافة عدسة تقريب خيارًا طموحًا لكنه سيمنح الهاتف ميزة تنافسية.

ومن ناحية المواصفات، يُنظر إلى منفذ USB 2.0 على أنه لم يعد مناسبًا لهذه الفئة، لذا سيكون دعم USB 3.2 مع DisplayPort خطوة مرحبًا بها. كما يُفضل رفع تردد PWM للشاشة لتوفير تجربة مشاهدة أكثر راحة، إلى جانب زيادة مستوى السطوع الأقصى لمنافسة أفضل الهواتف المتوسطة.

أما التصميم، فلا يحتاج إلى تغييرات كبيرة، إذ يُعد الهيكل النحيف، وجودة الخامات، ودعم معيار IP68 من أبرز نقاط قوة الهاتف، وهي عناصر يُتوقع أن تحافظ عليها سامسونج في الإصدار القادم.

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